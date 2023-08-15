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        Haberler Dünya Çin Savunma Bakanı Li'den Rusya ile askeri işbirliğini geliştirme mesajı

        Çin Savunma Bakanı Li'den Rusya ile askeri işbirliğini geliştirme mesajı

        Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Rusya'yı ziyaretinde son dönemde askeri alandaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyetini dile getirerek, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirmeyi istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:42
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        Çin ve Rusya askeri işbirliğini geliştirecek
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        Global Times'ın haberine göre Li, Rusya'da düzenlenen 11. Uluslararası Moskova Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, Çin-Rusya askeri ilişkilerinin "ittifak kurmama", "cepheleşmeme" ve "üçüncü tarafları hedef alamama" ilkelerine dayandığını, bu bakımdan ülkeler arasındaki askeri ilişkilere örnek teşkil ettiğini vurguladı.

        Li, mart ayında göreve gelmesinden bu yana Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile üç kez görüştüğünün, başka hiçbir savunma bakanıyla bu kadar yoğun iletişim içinde olmadığının altını çizerek, "İki ülke silahlı kuvvetleri arasında, tıpkı devletlerimiz arasında olduğu gibi, en yüksek düzey dahil olmak üzere yoğun etkileşim içindeyiz. Bu ziyarette Rus Bakan ile yeni işbirliği olanaklarını ele almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı ile gerilimlerin sürdüğü dönemde Çin'in Rusya ile askeri işbirliğine yönelik eleştirilere karşı Li, "Pekin ile Rusya arasında açık ve şeffaf askeri işbirliğinin dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına inandığını" dile getirdi.

        Li, Çin'in daha geniş bir coğrafyada tüm ülkelerle ortak askeri tatbikat ve eğitimler yapmaya, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için uluslararası işbirliğini geliştirmeye ve ayrıca uzay, biyo-güvenlik, yapay zeka teknolojileri ve geleneksel güvenlik alanının dışındaki diğer meydan okumalara karşı birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Çinli Bakan, Çin ve Rusya'nın üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında güvenlik alanındaki çalışmaları artırmaya, örgütün yeni üyeleri İran ve Belarus ile savunma işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

        RUSYA'NIN ARDINDAN BELARUS'U ZİYARET EDECEK

        Moskova ziyaretinde mevkidaşı Şoygu ve Rus savunma yetkilileriyle temaslarda bulunacak olan Li, Rusya'nın ardından Belarus'u ziyaret edecek. Li'nin Belarus'ta da Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve savunma yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

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        Daha önce nisan ayında Moskova'yı ziyaret eden Li, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Çinli Bakan, ayrıca Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un temmuzda Pekin'e yaptığı ziyarette bir araya gelmişti.

        Çin'in ABD ile jeostratejik rekabetinin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Pekin yönetimini "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırdığı gözleniyor.

        ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde Çin'i uyarırken, Pekin, doğrudan silah satışı yapmasa da Moskova ile ortak devriye, askeri tatbikatlar ve personel eğitimi dahil savunma alanındaki işbirliğini sürdürüyor.

        İki ülke donanmaları temmuzda Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) "Kuzey/Etkileşim-2023" adını verdikleri ortak askeri tatbikatı gerçekleştirmiş, ardından kuzeybatı Pasifik'te Japonya'nın kuzeyinden ABD'nin Alaska eyaletine kadar uzanan bölgede ortak devriye faaliyeti yürütmüştü.

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