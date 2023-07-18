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        Çin Savunma Bakanı Li, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüştü

        Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:51
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        Çin Savunma Bakanı, Kissinger ile görüştü
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        Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kissinger ile yaptığı görüşmede, ABD'nin daha doğru bir stratejik muhakemeye sahip olması gerektiğini belirterek, "Çin'in izlediği barışçıl kalkınma yolu, dünya için felaket değil bir nimettir." ifadesini kullandı.

        Çin ve ABD'ye, dünyanın refahını ve istikrarını birlikte sürdürmesi için dünyanın umut bağladığını vurgulayan Li, ABD'deki "bazı kişilerin" Çin-ABD ilişkilerinin düşük bir noktada seyretmesine neden olmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        Li, iki ülke arasındaki "karşılıklı bağımlılık" gerçeğinin göz ardı edildiğini, kazan-kazan işbirliğinin bozulduğunu ve dostane iletişim atmosferinin yok edildiğini söyledi.

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        Çin-ABD ilişkilerinin ilerlemesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olmak üzere 3 ilkeye" işaret ettiğini aktaran Li, bunun iki ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesinin doğru yolu olduğunu kaydetti.

        KISSINGER VE ÇİN

        1969-1977 döneminde ABD başkanları Richard Nixon ve Gerald Ford hükümetlerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger, 1970'lerdeki arka kapı diplomasisi ile Çin-ABD diplomatik ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynamıştı.

        Kissinger'ın o dönemde Sovyet Birliği'ne karşı Komünist Çin ile bağımsız ilişki kurma ve diplomatik tanınmasının önünü açması, Soğuk Savaş'ın seyrini etkileyen stratejik bir hamle olarak tarihe geçmişti.

        Kissinger, son yıllarda ABD ile Çin arasında ilişkilerde yaşanan gerilimlerin askeri cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa dönüşmesinin "felaket sonuçları olacağına" dair uyarılarıyla gündeme geliyor.

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