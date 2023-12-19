Çin Seddi'nin yaşayan canlı derisi: Bu kadar yıl nasıl ayakta kaldı?

1 Şurada Paylaş!









Bir zamanlar Çin'in kuzey sınırı boyunca uzanan ve yaklaşık 21 bin kilometre uzunluğunda olan savunma hattı, 2200 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor. Uzaydan görülüyor olması bir efsane olsa da Dünya üzerindeki en etkileyici yapılardan birisi olan bu anıtsal miras bile erozyon gibi doğal afetlerle karşı karşıyadır. İşte, araştırmalara göre Çin Seddi’nin yapısına ve nasıl korunduğuna dair açıklamalar…