Çin, sınır hattında askerlere ateş açıldığı gerekçesiyle Hindistan'ı protesto etti

AA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'e komşu Şenpaoşan bölgesinde devriye görevi yapan Çin sınır muhafızlarına Hint askerlerince ateş açıldığını belirtti.

Sözcü Cao, olayla ilgili Hint makamlarına diplomatik ve askeri kanallardan protesto notası ilettiklerini bildirdi.

Hint tarafının eylemin sınırdaki huzuru ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Cao, "Bu kötü niyetli bir askeri provokasyondur. Çin tarafı olarak sınır anlaşmazlıklarının diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Çatışmanın kimseye faydası olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları boyunca uzanan sınır bölgesindeki gerilim, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmayla tırmanmıştı.