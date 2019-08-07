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Çin Hükümeti, Çinli aktörlerin ve Çin film endüstrisinde yer alan filmlerin bu sene Tayvan Altın At Ödülleri'ne katılımını yasakladı. Çin'in Oscar'ı olarak bilinen Altın At Ödülleri Çinli aktörler tarafından boykot edilecek.

Çin Hükümeti Film Düzenleme Bölümü'ne bağlı Çin Film Haberi adlı bir gazeteden yapılan bir cümlelik duyuruyla, hiçbir açıklama verilmeksizin Çin Film Endüstrisi'nin Tayvan'da yapılan Altın At Ödülleri'ne katılımı yasaklandı.

Son zamanlarda Çin ve Tayvan arasında gerilimin gittikçe yükselmesi, Çin Hükümeti'nin Tayvan'ın Çin bölgesi olarak tanınması ve Pekin Kanunları altına girmesi talebi ve Tayvan'ın bu talebi reddetmesi, Çin'in Altın At Ödülleri'ne katılımı yasaklamasının olası sebeplerinden birisidir.

Yasaklama olmasaydı dahi, Çinli sanatçılar 23 Kasım'da Tayvan'da gerçekleşecek törene katılamayabilirlerdi. Tayvan'ın Pekin kurallarına itaat etmemesi sonucunda ekonomik anlamda cezalandırılması için, Çin Hükümeti 1 Eylül'den itibaren Tayvan'a yapılacak olan tek kişilik seyahatlere yasaklama getirdi.