Çin-Tayvan gerilimi: Tayvan Cumhurbaşkanı ABD’yi ziyaret etti, Pekin Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Çin-Tayvan gerilimi: Tayvan Cumhurbaşkanı ABD’yi ziyaret etti, Pekin Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi

Çin, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki beklenen görüşmeye cevaben askeri tatbikat başlattı ve Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi.

Çin-Tayvan gerilimi: Tayvan Cumhurbaşkanı ABD’yi ziyaret etti, Pekin Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Çin, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki beklenen görüşmeye cevaben askeri tatbikat başlattı ve Tayvan açıklarına uçak gemisi gönderdi.

Tsai'nin New York'ta bir liderlik ödülü ile karşılanmasından bir hafta sonra, McCarthy ve Tsai Çarşamba günü California’da bir araya geldi.

ABD'deki üçüncü en yüksek rütbeli yetkili olan McCarthy’nin yanı sıra diğer Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri de Tsai ile görüştü.

Toplantı, ABD-Çin ilişkilerinin gerilimli olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Pekin, Tayvan’ı "yeniden kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’in uçak gemisi Shandong'un Tayvan'ın doğusunda 200 deniz mili (370 km) açıkta tespit edildiğini açıkladı:

“Bu bir tatbikat ancak zamanlama oldukça hassas ve ne olduğunu halen anlamaya çalışıyoruz.”

Bakan Chiu Kuo-cheng, gemiden henüz herhangi bir uçağın havalanırken görülmediğini söyledi.

Daha sonra milletvekillerine geminin Tayvan’ın güney ucunun doğusunda olduğunu ve Tayvan savaş gemileri tarafından beş ila altı deniz mili mesafeden izlendiğini söyledi.

Çin, uçak gemilerini daha önce de Tayvan açıklarına yollamıştı.

Geçen yılın Mart ayında Shandong, Çin ve ABD başkanlarının görüşmesinden saatler önce Tayvan Boğazı’nda boy göstermişti.

Chiu, ABD uçak gemisi USS Nimitz’in de Tayvan'ın doğusunda yaklaşık 400 deniz mili uzaklıkta olduğunu söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı, McCarthy’nin görüşmesini kınadı, ancak herhangi bir spesifik eylem tehdidinde bulunmadı. Yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu misyon ve görevlerine bağlıdır, her zaman yüksek derecede alarm halindedir, kararlılıkla ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunur ve Tayvan Boğazı’nda kararlılıkla barış ve istikrar sürdürür” denildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022’deki Tayvan ziyaretini "son derece tehlikeli" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Pelosi'nin gezisi, ABD’den Tayvan'a son 25 yılda yapılan en üst düzey ziyaretti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Demokratlardan aday olacak
BBC John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 ABD Başkanlık ...
Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın eşi gözaltına alındı, İskoç Ulusal Partisi'nin mali işleri hakkında sorgulanıyor
BBC Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın eşi ...
Taliban, Afganistan'da kadınların BM için çalışmasını yasakladı
BBC Taliban, Afganistan'da kadınların BM için çalışmasını ...
Trump, hakkındaki ceza davasını seçim sürecinde avantaja çevirebilir mi?
BBC Trump, hakkındaki ceza davasını seçim sürecinde ...
ABD basını: ‘Casus balon gerçek zamanlı olarak Çin'e veri gönderdi’
BBC ABD basını: ‘Casus balon gerçek zamanlı olarak Çin'e ...
OPEC+ petrol üretimini neden azaltıyor?
BBC OPEC+ petrol üretimini neden azaltıyor?
ABD'de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan ve ağır yaralanan öğretmen okuluna 40 milyon dolar davası açtı
BBC ABD'de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan ve ...
İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini koruyamadığı için 12,7 milyon sterlin para cezası
BBC İngiltere’de TikTok’a çocukların mahremiyetini ...
Donald Trump, bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak
BBC Donald Trump, bugün New York'ta hakim karşısına ...
Bilim insanlarını büyüleyen üç 'ölümsüz' canlı
BBC Bilim insanlarını büyüleyen üç 'ölümsüz' canlı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.