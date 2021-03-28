Çin, Tianwen-1 keşif aracından gelen yeni Mars görüntülerini yayınladı

Xinhua'da yer alan haberin görüntülerinde, hilal şeklindeki Mars net bir yüzey görüntüsüne sahip.
Tianwen-1 keşif aracı, gezegenin Güneş'ten uzak tarafından Mars'a 11 bin kilometre mesafedeyken, üzerinde bulunan orta çözünürlükteki kamerayla Mars'ın panoramik fotoğraflarını çekti.
Tianwen-1 keşif aracı, bir aydır Mars'ın etrafındaki park yörüngesinde faaliyet gösteriyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin verdiği bilgiye göre keşif aracında bulunan yüksek çözünürlüklü kamera, orta çözünürlüklü kamera, mineral spektrometre ve diğer yükler Mars'taki keşifleri gerçekleştirmeleri ve bilimsel veri elde etmeleri i çin başarılı şekilde devreye sokuldu.
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