Dış ticarette karşılıklı getirilen ek gümrük vergilerle alevlenen ve son günlerde Huawei üzerinden devam eden Çin- ABD ticaret savaşında 'barış' ümidinin tamamen ölmediğini gösteren bir açıklama geldi. Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai Fox TV'ye verdiği röportajda ABD ile görüşmeleri sürdürmeye niyetli olduklarını belirterek "Çin, Amerikalı meslektaşlarımızla bir sonuca varmak üzere görüşmeleri devam ettirmek için hazırdır. Kapımız hala açık" ifadelerini kullandı.

SIK SIK FİKİRLERİ DEĞİŞİYOR

Cui, açıklamalarıyla zeytin dalı uzatırken ABD'yi eleştirmekten de geri durmadı. Daha önce devam eden pazarlıkların ABD tarafı yüzünden kesintiye uğradığını vurgulayan Çin Büyükelçisi "Son bir yıldaki görüşmelerimizi değerlendirirsek, ABD tarafının sık sık fikrini bir günde değiştirerek daha önce varılan anlaşmaları bozduklarını görüyoruz. Biz görüşmeleri devam ettirmek istiyoruz. Sürekli duruşunu değiştiren ABD tarafı" dedi. Cui Tiankai'nin bu eleştirileri aslında ABD Başkanı Donald Trump'a bir cevap niteliği taşıyor. Trump yönetimi daha önce Çin tarafının varılan anlaşmaları bozduğu iddiasında bulunmuştu. Cui, Çin tarafının görüşmelere devam etme niyetinin olduğunu ancak bir aceleleri olmadığını söyledi. Bunun yanında ABD yönetiminin Huawei'ye karşı attığı adımların tamamen politik olduğunu belirtti.

TRUMP 70 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Mayıs ayında sona eren görüşmeleri kimin bozduğu, iki taraf da birbirini suçladığı için kesin olarak bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yılın haziran ayında ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross ve Çin Başkan Yardımcısı Liu He arasındaki görüşmelerle ilgili daha net bilgilere sahibiz. O dönem heyetler arqasındaki görüşmelerin ardından ABD'li yetkililer Çin'in, ABD'den ithalatını 70 milyar dolar artıracak bir teklifle geldiğini açıklamıştı. Yetkililer bunu bir 'zafer' olarak nitelemişti. Ancak ABD Başkanı Trump bunu bir zafer olarak görmedi ve teklifi reddetti. Bunun ardından ABD, Çin ürünlerine kademeli olarak ek gümrükj vergileri getirmeye başladı.