Çin, tramplen atlamada altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 3 metre tramplen atlama finallerinde kazanan Çinli Siyi Xie oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 3 metre tramplen atlamada finaller yapıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Çinli Siyi Xie, 543.60 toplam puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Finallerde gümüş madalya da Çin'e gitti. Zongyuan Wang, toplamda 530.20 puan alarak vatandaşı Siyi Xie'nin ardından ikinci oldu.
Meksikalı Osmar Olvera Ibarra ise 500.40 puanla bronz madalya kazandı.