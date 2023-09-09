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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin, üretici ve tüketici fiyatlarında deflasyon baskısı hissediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Çin, üretici ve tüketici fiyatlarında deflasyon baskısı hissediyor

        Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:22
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        Çin, üretici ve tüketici fiyatlarında deflasyon baskısı hissediyor
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        Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ağustos 2023 verilerini açıkladı.

        Ağustosta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 gerilerken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,1 yükseldi.

        Üretici fiyatları 10 aydır süren düşüş eğilimini ağustosta da devam ettirirken tüketici fiyatları beklentilerin altındaki cüzi artış, orta ve uzun vadeli deflasyon riskine işaret ediyor.

        İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk 8 ayında sürdü.

        Ağustosta ÜFE, geçen aya göre yüzde 0,2 artsa da yıllık bazda yüzde 3 düşüş kaydetti.

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        Üretici fiyatları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

        Analistler üretici fiyatlarındaki düşüşü, dış talebin zayıf olmasına bağlıyor. İmalat sektörü ihracata dayalı olan Çin'de ağustosta ihracat yıllık bazda yüzde 8,8 gerilemişti.

        TÜKETİCİ FİYATLARI DURGUN SEYREDİYOR

        Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1 artsa da geçen ayki düşüşün ardından toparlanma kaydetti.

        Durgun seyreden tüketici fiyatları ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetti.

        Ağustosta gıda fiyatları yüzde 1,7, tüketici ürünleri fiyatları yüzde 0,7 azalırken hizmet fiyatları yüzde 1,3 arttı.

        Ülkede fiyat artışlarının hükümetin bu yıl için öngördüğü yüzde 3'lük enflasyon hedefinin gerisinde kaldığı gözleniyor.

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