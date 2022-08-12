Çin uzay istasyonu için 3. modülünü gönderecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'nu 18 aydan kısa bir süre içinde 3. modül ile tamamlamaya hazırlanıyor.

Space'in haberine göre, Çin Uzay Ajansı (CMSA) 3. deney modülü Mengtian'ın, kuzey liman kenti Tianjin'den konteynırlarla sevk edildikten sonra 9 Ağustos'ta Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'ne ulaştığını duyurdu.

Mengtian modülü, Ekim ayında yapılması planlanan fırlatma için Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nde bir araya getirilip, testlere tabi tutulacak.

17.9 metre uzunluğundaki modül, yörüngeye kenetlenecek ve daha sonra T şeklindeki Tiangong Uzay İstasyonu'nu tamamlamak için daha önce gönderilen iki modülü birleştirerek farklı bir lokasyona taşınacak.

Mengtian modülünün görevinin bilimsel deneylere zemin oluşturmak olduğu açıklandı.