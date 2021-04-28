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Çin ve Japonya, Fukuşima paylaşımı nedeniyle birbirlerini suçladı

Çin ve Japonya'nın, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in Fukuşima paylaşımı nedeniyle birbirlerini suçladığı bildirildi.

Çin ve Japonya, Fukuşima paylaşımı nedeniyle birbirlerini suçladı
AA

South China Morning Post'un haberine göre, Cao, 26 Nisan Pazartesi günü, Twitter hesabından Japonya’nın nükleer atığı denize döktüğüne işaret eden bir fotoğraf paylaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu paylaşımın "sert bir şekilde protesto" edildiği ve kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Çinli sözcü Cao da Japon Bakan'a "Tweeti silip özür dilemeyeceğimi mi sordun? Fark etmişsinizdir tweeti en üste sabitledim." cevabını verdi.

Cao ayrıca "Fotoğraf, halkın haklı çağrısını gösteriyor. Yanlış kararını iptal etmesi ve özür dilemesi gereken taraf Japon hükümetidir. Japonya kötü bir şey yaptı ancak başkalarının bunun hakkında konuşmasına izin vermiyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Nisan başlarında Japonya, Fukuşima nükleer santralinden bir miktar kirli suyu denize salacağını açıklamış, Çin ise planın "son derece sorumsuz" olduğu çıkışından bulunmuştu.

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