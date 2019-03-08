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Çin: Venezuela'nın iç işlerine karışmayın

Çin hükümeti, Venezuela'nın iç işlerine karışılmasına ya da ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, tarihin benzer "felakete sürükleyici yoldan" gidilmemesi için derslerle dolu olduğu kaydedildi.

Giriş: 08.03.2019 - 10:52 | Güncelleme:
- Getty Images

Çin hükümeti, Cuma günü Venezuela'nın iç işlerine karışılmasına ya da ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, tarihin benzer "felakete sürükleyici yoldan" gidilmemesi için derslerle dolu olduğu kaydedildi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nicolas Maduro'yu halen devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya, Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Avrupa ülkelerine, Nicolas Maduro yönetimine karşı daha sert mali yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunmuştu.

50'den fazla ülke, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Basın toplantısında konuşan Wang Yi, "Her ülkenin iç işleri o ülkenin halkı tarafından belirlenmeli. Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimli durumu sadece artırmaya ve orman kanununun bir kez daha kontorlden çıkmasına yarar" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte buna benzer dersler yeterince var. Aynı felaket getiren yollara girilmemeli."

Wang, Venezuela hükümetinin ve muhalefetinin barışçıl diyalog yoluyla siyasi bir çözüm bulmasını desteklediklerini de söyledi.

Pekin, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) üyesi Venezuela'ya, son 10 yılda, petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi verdi.

Çin son zamanlarda Latin Amerika'daki varlığını artırıyor, bu durumun da ABD yönetimini rahatsız ettiği haberleri geliyor.

Wang, Çin-Latin Amerika ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiğini de söyledi ve bu durumun herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını sözlerine ekledi.

Guaido, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.

Hem Maduro hem de Guaido halkı protesto gösterileri için Cumartesi günü sokağa çağırdı.

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BBC TÜRKÇE

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