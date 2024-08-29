Çin veri merkezlerine 6,12 milyar dolarlık yatırım açıkladı

Çin'in üst düzey bir hükümet yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yıllarda bilgi işlem veri merkezleri inşa etmek için ülke çapında bir projeye 43,5 milyar yuan'ın (6,12 milyar dolar) üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, Çin Ulusal Veri Bürosu başkanı Liu Liehong, güneybatıdaki Guiyang kentinde düzenlenen bir endüstri konferansında Haziran ayı sonu itibariyle güncel olan rakamı açıkladı.

"DİJİTAL BİR ÇİN"

Pekin, Başkan Xi Jinping'in "dijital bir Çin" inşa etme çabasının bir parçası olarak 2022'nin başlarında "Doğu Verileri, Batı Bilgi İşlem" adlı girişimi resmen başlattı.

REKLAM Çin'in bilgi işlem alanındaki büyük yatırımı, son yıllarda endüstri lideri Nvidia'nınkiler de dahil olmak üzere bazı gelişmiş bilgi işlem ürünlerinin ihracatını sınırlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin artan kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıkıyor. Buna karşılık Çin, kendi gelişmiş bilgi işlem yeteneklerini geliştirme çabalarını hızlandırıyor. "Doğu Veri, Batı Bilgi İşlem" projesi, öncelikle batı bölgelerinde bulunan sekiz büyük veri merkezi merkezi inşa etme planlarını içeriyor. Bu strateji, batıdaki bol enerji kaynaklarını kullanmayı ve bilgi işlem gücünü kıyı boyunca ekonomik merkezlere aktarmayı amaçlıyor.