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Çin yüzlerce ürüne yerlilik şartı getirdi

ABD'li yetkililer Çin'in sessizce yüzlerce ürüne yerlilik şartı getirdiğini belirtti

Çin yüzlerce ürüne yerlilik şartı getirdi
Reuters

ABD kaynakları Çin'in yüzlerce üründe yüzde 100'e kadar yerli içerik gerektiren yeni tedarik yönergelerini sessizce yayınladığını belirtti. Söz konusu ürünler arasında tıbbi ekipman, yerde konuşlu radar ekipmanı, test cihazları, optik aletler hayvancılık için kullanılan makineler sismik cihazlar ve deniz, jeolojik ve jeofizik ekipmanları yer alıyor.

Çin hükümetinin X-ray makineleri ve manyetik rezonans görüntüleme ekipmanı da dahil olmak üzere yüzlerce üründe yüzde 100'e varan yerli içerik gerektiren yeni tedarik yönergelerini Mayıs ayında sessiz bir şekilde yayınladığı belirtildi.

ABD'de bulunun üç yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre,yönergeler yabancı tedarikçiler için yeni engeller oluşturuyor.

Daha önce bildirilmeyen 70 sayfalık kataloğun bir kopyasına ulaşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD hükümetinin eski bir yetkilisi, Çin Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından 14 Mayıs'ta "İthal ürünlere ilişkin kamu alımları için denetim yönergeleri" başlığıyla belge yayınlandığını belirterek, Reuters'a katalogdan bölümler okudu.

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