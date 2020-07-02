Çınar Emniyet Amirliğine yönelik terör saldırısına ilişkin dava

Yılanların deprem habercisi olduğu kanısı doğru değil

AA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa A. ve Nurettin C, saldırıda eşini kaybeden polis memuru C.B. ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanıkların cezalandırılması ve 2 sanığın da tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Polis memuru C.B. de şikayetçi olduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede sanıklar Harun D. ve İzzet Ö. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kamu görevlisini öldürmek", "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 380'er yıl, bomba yüklü aracı satın alarak terör örgütü PKK'ya verdikleri öne sürülen Nurettin C. ve Mustafa A. hakkında da "aynı suçlara yardım eden sıfatıyla katıldıkları" iddiasıyla 4 bin 140'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada bir polis memuru şehit olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.