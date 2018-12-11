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İznik'i fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin ilk yaptırdığı Orhaniye Medresesi'ne müderris olarak atanan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk eğitimcisi Davud-i Kayseri'nin türbesinin hemen yakınında bulunan ve 762 yılında dikildiği belirtilen çınar ağacının gövdesi giderek, çürüyor. Yıkılmaya yüz tutan ağacın ayakta tutulabilmesi için dalları itfaiye hortumuyla bağlandı. Çınar ağacının dibindeki evde 59 yıldır yaşayan Türkan Sarı, "Çınar günden güne ölüyor. Dalları birbirine itfaiye hortumuyla bağlandı yoksa devrilecek. Kimse birbirine bağlı bu dalların yakınından geçmeye cesaret edemiyor" dedi.
İlçe sakinlerinden Ahmet Yavuz ise "Yalova'dan bir uzman görevli gelip, ağaca bakım yapıyordu. Uzun zamandır o da gelmiyor. Ağaç çürüyor. Birçok yerli- yabancı ziyaretçi geliyor ve bu manzarayı görünce şaşırıyor" diye konuştu.
DAVUD-İ KAYSERİ KİMDİR?
Kayseri'de 1260 yılında doğan Davud-i Kayseri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış İranlı mutasavvıf, filozof ve yazardır. Davud-i Kayseri, ilk Osmanlı medreselerinin kurucusu, başmüderrisidir. Muhyiddin Arabi'nin 'vahdet-i vücud' denilen sufi öğretisinin Osmanlı'daki ilk temsilcilerinden ve yorumcularından biri olan Davud-i Kayseri, 1350 yılında İznik'te yaşamını yitirmiş ve çınarın dibine defnedilmiştir.
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