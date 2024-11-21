Cinayet dahil 25 suç kaydı olan 3 zanlı yakalandı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 19 Kasım Salı günü Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın farklı dairelerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda Ö.N. (27), Y.C.B. (31) ve M.E. (16) isimli 3 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 321,03 gram kokain maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 110 fişek ve kartuş, 3 hassas terazi, balistik çelik yelek ve 14 bin 70 lira nakit para ele geçirildi.