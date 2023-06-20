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Cinayet şüphelisi: 'Şikayetini geri çek' baskısı yaptığı için vurdum

Adana'da başından vurularak öldürülen Yusuf Gül'ün 34 yaşındaki cinayet şüphelisi Buğra Saban, ekipler tarafından yakalandı. Saban ifadesinde, "Şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dedi.

Cinayet şüphelisi: 'Şikayetini geri çek' baskısı yaptığı için vurdum
DHA

Adana'da çocuk parkı önünde başından vurularak öldürülen Yusuf Gül´ün (26) cinayet şüphelisi Buğra Saban (34), 10 ay sonra polis tarafından yakalandı. İfadesinde "Yusuf´un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" diyen Saban, tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos 2022´de saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkının önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan S.´nin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Gül´ü başından, Ramazan S.´yi ise sırtından yaralayan şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül ve Ramazan S., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Yusuf Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DAHA ÖNCEKİ TARTIŞMADA YARALANMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde toplanan deliller ışığında yaptığı araştırmada, şüphelisinin Buğra Saban olduğu belirlendi. Teknik takiple Saban´ın Mersin´de bir adreste saklandığı tespit edildi. Buğra Saban, düzenlenen operasyonla yakalanıp, Adana´ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Saban´ın, "Yusuf´un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp, tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Buğra Saban, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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