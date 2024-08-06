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        Haberler Gündem Güncel Cinayet zanlısı İran'a kaçarken TIR'da yakayı ele verdi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cinayet zanlısı İran'a kaçarken TIR'da yakayı ele verdi!

        Kars'ta husumetlisini çıkan kavgada öldüren katil zanlısı M.B., Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a kaçmak isterken TIR'da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:23
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        Kars'taki silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin aranan zanlı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmak isterken düzenlenen operasyonla TIR'da yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre 27 Temmuz'da, aralarında husumet bulunan E.B'yi (26) kavga sonucu silahla öldürdükten sonra olay yerinde kaçan M.B'nin (40) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

        Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.B'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a TIR ile kaçmaya çalışan cinayet zanlısı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kars'ta, 27 Temmuz'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olan M.B, E.B'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmış, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B. 28 Temmuz'da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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