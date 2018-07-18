Konya'da 2005 yılında babasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp 11 yıl hapis yatan Şahin Berber'in, bu cinayetten 10 ay önce tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Berber'in 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Ölenin yakınları sanığın üzerine ayakkabı, çanta ve anahtarlık fırlattı. Sanık, babasını ise ilk işlediği cinayeti ihbar edeceğini söylediği için öldürmüş.



"TOKAT ATINCA 2-3 KEZ ATEŞ ETTİM"

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri 29 Ağustos 2004'te Ferhuniye Mahallesi'nde niyet çektiren 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosyasını geçen ekim ayında yeniden açtı. O yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları inceleyen polis Kalaycı'dan 10 ay sonra, Mevlüt Berber'in de benzer şekilde öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Berber'i öldüren 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan poliste kaydı bulunan oğlu Şahin Berber gözaltına alındı. Berber emniyetteki ifadesinde Çetin Kalaycı'yı öldürdüğünü itiraf etti. Tavşanla niyet çektiren Kalaycı'yı tokat attığı için öldürdüğünü söyleyen Berber "Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim, birkaç tane daha çektim. Buna izin vermeyip tokat attı. Yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçıp eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım" dedi.



BABASINI İHBAR EDECEĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

10 ay sonra Antalya'dan Konya'ya döndüğünü anlatan Berber "Cinayette kulladığım kurusıkıdan bozma silahı evin bodrumuna saklamıştım. Babam silahı bulmuş. Bana 'senden bıktım artık kim bilir bu silahla kimin canını yaktın, seni polise şikâyet edeceğim' dedi. Ben de başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" diye konuştu.



ÇANTA, ANAHTARLIK VE AYAKKABI FIRLATTILAR

Şahin Berber'in Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına dün başlandı. Duruşmada öldürülen Çetin Kalaycı'nın eşi, çocuğu, annesi yakınları ile tutuklu sanık Şahin Berber hazır bulundu. Berber önceki ifadelerini tekrarladığını söyledi. Bu sırada duruşma salonundan bulunan Kalaycı'nın yakınları ile sanık arasında tartışma yaşanınca mahkeme başkanı Kalaycı'nın yakınlarını salondan çıkardı. Ölenin yakınları, salondan çıkarıldığı sırada sanığın üzerine çanta, anahtarlık ve ayakkabı fırlattı. Duruşma ertelendi.

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