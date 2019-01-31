Cinayetle suçlanan Çerkes senatör, Rusya Senatosu'nun balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı

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En az iki kişiyi öldürtmekle suçlanan, Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Arashukov, Rusya Senatosu'nun balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, Rusya Senatosu Başkanı, dün 34 yaşındaki Arashukov'un yerine oturmasından sonra oturumun basına kapalı yapılacağını açıkladı. Ardından Arashukov'un dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapıldı.
Karardan sonra, senatonun ziyaretçilere ayrılan bölümüne çıkarak balkondan kaçmaya çalışan Arashukov, Senato Başkanı tarafından yerine oturtuldu ve kendisini gözaltına almaya gelen polis memurlarına teslim oldu.
Ardından aynı zamanda cinayetlerle ilgili soruşturma komisyonunun başkanı olan Rusya Başsavcısı, senatoya gelerek Arashukov'a yönetilen suçlamaları okudu.
Arashukov'un 2010'da Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanı danışmanıyla, genç bir siyasetçiyi öldürttüğü öne sürülüyor. Öldürülen kişilerin ailelerinin avukatları, Arashukov'un en az dört cinayetten daha sorumlu olabileceğini söylüyor.
Aynı gün Arashukov'un, devlete ait Rus enerji şirketi Gazprom'da üst düzey yönetici olan babası Raul Arashukov'un da gözaltına alındığı belirtiliyor. Raul Arashukov, zimmetine 30 milyar ruble (yaklaşık 460 milyon dolar) geçirmekle suçlanıyor.
Rauf Arashukov, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak Rusya Federasyonu Konseyi'ne (Senato) 2016'da seçilmişti.
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