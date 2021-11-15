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Cinayetten 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Konya’da kasten öldürme suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz günlerde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetten 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, hakkında kasten öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y’nin (25), geçtiğimiz Cuma günü Konya’da bir eğlence mekanında silahla kasten yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda M.A.Y’nin Fetih Mahallesindeki saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evin etrafı sarıldı. Evde olduğu tespit edilen M.A.Y. suç aleti silahla beraber polis ekiplerine teslim oldu. M.A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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