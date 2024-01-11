Çinçilya yavrusu Hera doğal yaşam parkının maskotu oldu

Zaman zaman bu şekilde hayvanlar bırakılıyor ama çinçilyaların bırakılması bizi de şaşırtmıştı. İklimlendirme koşullarından beslenmesine kadar özenle bakıyoruz. Özel yemleri, banyo yapması için özel kumu var."

Dişi çinçilyanın 2 hafta önce kendilerine de sürpriz yaparak bir doğum gerçekleştirdiğini anlatan Arsun, "Doğal yaşam parkında ilk defa çinçilya yavrusunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

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Çok güzel dişi bir yavrumuz oldu. Ziyaretçiler yavruyu çok merak ediyor. Dakikalarca kafeslerinin önünden ayrılmıyorlar. Burada onların spor yaptığı, oyun alanları da var. Özellikle o anları görmek için insanlar çinçilyaların bulunduğu alana geliyor" dedi.