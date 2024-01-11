Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çinçilya yavrusu Hera doğal yaşam parkının maskotu oldu

        Çinçilya yavrusu Hera doğal yaşam parkının maskotu oldu

        Antalya'da kutuda "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkının kapısına bırakılan çinçilyaların dünyaya gelen yavrusu Hera, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın giriş kapısına 2 ay önce kutuda oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleriyle bırakılan 2 çinçilya, veteriner kliniğinde sağlık kontrolleri ve karantina süreçleri tamamlandıktan sonra ziyaretçilerle buluştu.

        2

        Yerden ısıtmalı, yaz-kış aynı sıcaklık ve nem oranına sahip, ultraviyole ışık ile güneş ışınları almasının sağlandığı özel kafeslere konulan çinçilyaların bir yavrusu dünyaya geldi.

        3

        Görevlilerin Hera adını verdiği yavru, doğal yaşam parkının maskotu oldu.

        4

        "BIRAKILDIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞTIK"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, çinçilyaların Güney Amerika kıtasına özgü bir kemirgen türü olduğunu söyledi.

        5

        Postu için avlanmaları nedeniyle çinçilyaların neslinin azaldığını ifade eden Arsun, dişilerin tek eşli olduğunu ve ortalama 111 gün süren gebeliğin ardından yavrularını dünyaya getirdiğini kaydetti.

        6

        Arsun, çinçilyaların çok sosyal hayvanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Küçük bir kafeste sıfır masrafla çocuklara sevdirebilirsiniz. 'Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın.' notuyla bırakıldıklarını görünce şaşırmıştık.

        7

        Zaman zaman bu şekilde hayvanlar bırakılıyor ama çinçilyaların bırakılması bizi de şaşırtmıştı. İklimlendirme koşullarından beslenmesine kadar özenle bakıyoruz. Özel yemleri, banyo yapması için özel kumu var."

        8

        Dişi çinçilyanın 2 hafta önce kendilerine de sürpriz yaparak bir doğum gerçekleştirdiğini anlatan Arsun, "Doğal yaşam parkında ilk defa çinçilya yavrusunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

        9

        Çok güzel dişi bir yavrumuz oldu. Ziyaretçiler yavruyu çok merak ediyor. Dakikalarca kafeslerinin önünden ayrılmıyorlar. Burada onların spor yaptığı, oyun alanları da var. Özellikle o anları görmek için insanlar çinçilyaların bulunduğu alana geliyor" dedi.

        10
        11
        #Hera
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"