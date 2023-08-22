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        Haberler Ekonomi Para Çin'de bütçe gelirleri 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 arttı  - Para Haberleri

        Çin'de bütçe gelirleri 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 arttı 

        Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:43
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        Çin'de bütçe gelirleri yüzde 11,5 arttı 
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        Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 13,93 trilyon yuana (yaklaşık 1,91 trilyon dolar) yükseldi.

        Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 11,2, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 11,8 arttı.

        Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yüzde 14,5 artarak 11,75 trilyon yuana (yaklaşık 1,61 trilyon dolar) ulaştı.

        Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,3 artışla 15,16 trilyon yuana (yaklaşık 2,08 trilyon dolar) çıktı.

        Kamuya ait toplam bütçe açığı, 7 ayda 1,23 trilyon yuan (yaklaşık 170 milyar dolar) oldu.

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