İHA

İngiltere’nin Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, Çin’deki ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılar için de onay çalışmaları hız kazandı. Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, geçtiğimiz çarşamba günü Ulusal Gıda ve İlaç Kontrolü İdaresi ile Covid-19 aşısı geliştirme yarışında başı çeken Sinovac ve Sinopharm firmalarını ziyaret etti. İki şirketin üretim hatlarında incelemelerde bulunan Chunlan, şirketlerin geniş ölçekli aşı üretimi için hazır olmaları çağrısında bulundu.

Çin devlet medyası ise Chunlan’ın Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile yaptığı ziyaretleri Çin’de Covid-19 aşısının piyasaya sunulmasının yaklaştığının işareti olarak değerlendirdi. Çinli uzmanlar, ülkenin yıl sonuna kadar 600 milyon doz aşının kullanımına onay vermeyi planladığını açıklamıştı. Çin’de aşıların toplu olarak kullanımına Aralık ayı içinde resmî onay verilmesi bekleniyor, ancak aşıların kullanım kapsamı, ölçeği ve fiyatı konularında belirsizlikler sürüyor.

ŞİRKETLER SON AŞAMANIN VERİLERİNİ AÇIKLAMADI

Çinli şirketler, aşılardaki denemelerin son aşamaya geldiklerini belirtmelerine rağmen, henüz testlere dair verileri sunmadı. Sinopharm ve Sinovac’ın aşılarının acil kullanımı klinik deneyler henüz tamamlanmadan onaylanmıştı.

Sinovac’ın CEO’su Yin Weidong Eylül ayında yaptığı açıklamada, gönüllülerin yüzde 97-98’inin antikor geliştirdiğini ifade etmişti. Şirketin yıllık 300 milyon doz aşı üretmek için kapasitesini artırdığı belirtilmişti.

Pfizer-BioNTech, geliştirdiği aşıya dair son tahlillerin aşının hastalar üzerinde yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiğini bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşıların etkisi ve güvenliğine dair ikna edici veriler sağlanmadıkça, acil durum kullanım lisansı vermesinin zor olduğu belirtiliyor.