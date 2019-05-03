Doktorlar, zencefil, sarımsak ve ‘Artemisia argyi’ adı verilen bir bitkinin karışımı yakılarak vücuda uyguladıkları bu yöntemin, cinsel iktidarsızlık başta olmak üzere, halsizlik ve kemik ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ileri sürüyor.

CİNSEL İKTİDARSIZLIK, HALSİZLİK VE KEMİK AĞRILARINA KARŞI EJDERHA ATEŞİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nde hastanelerde modern tıp yöntemleri dışında geleneksel Çin tıbbı yöntemleri de uygulanıyor. Çin'de asırlardır birçok kişi geleneksel yöntemlerle de tedavi olmayı sürdürüyor. Dünyadan da Çin'e bu yöntemlerle tedavi olmak için gelenlerin sayısın da artış yaşanıyor. Özellikle fiziksel ve cilt hastalıklarına sahip kişiler bu bölümler de şifa arıyor. Hastanelerde oluşturulan geleneksel Çin tıbbının uygulandığı servisler de ilginç yöntemler de uygulanıyor.

DHA'nın haberine göre; akupunktur, kupa tedavisi dışında ilginç bir yöntem olan 'ejderha ateşi' adı verilen bir geleneksel Çin tıbbı tedavi yöntemi de hastalara özel bir şekilde tatbik ediliyor. Zencefil, sarımsak ve Artemisia argyi adı verilen bir bitkinin karışımı yakılarak vücuda uygulanıyor. Servisde dumanlar dikkat çekerken amaç ise bir damara bu karışımın tatbik edilmesi. Bu yöntemi ise baba olmak için yaptıranların da çoğunlukta olması dikkat çekiyor. Doktorlar, uygulanan bu yöntemin yöntemin, cinsel iktidarsızlık başta olmak üzere, halsizlik ve kemik ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ileri sürdü.

"BU YÖNTEM İLE ANA DAMARI CANLARDIRIYORUZ"

Çin'deki bir hastanede geleneksel tıp tedavisinin başındaki isim olan bölümün direktörü Dr. Zhang Ran, "Bu geleneksel bir tedavi yöntemi. Biz buna ot ile tedavi yöntemi adını diyoruz. Bu yaptığımız yönteme de 'ejderha ateşi' adını veriyoruz. Ana yöntemi ise ateş ile insan üzerindeki damarı canlandırmayı amaçlıyoruz" dedi ve ekledi: Bizim hekimliğimiz teorisine göre bu ana damar omurga üzerinde geçiyor. Bu çok önemli bir damar. Bu damarın üzerine sarımsak, zencefil ve özel bir ot koyuyoruz. Artemisia argyi adlı otun yakılması ile beraber ısınmasıyla otun etkisi zencefil ve sarımsak ile beraber vücudun üzerine geçiyor. Bu yöntemle damarı tamamen canlandırılarak soğukluk ortadan kaldırılıyor"

"İKTİDARSIZLIK TEADVİSİNDE DE BU YÖNTEMİ UYGULUYORUZ"

Dr. Zhang Ran uygulanan ilginç yöntemin hangi hastalıklara iyi geldiğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Bu yöntem ile insanın halsizliğini tedavi ediyoruz. Kemiklerdeki ağrıları da bu yöntemle ortadan kaldırıyoruz. Mesela bazı kişilerin omurga hastalıkları var onların tedavisi de için de bu yöntemi uyguluyoruz. Bir haftada iki kere hastaya bu yöntemi uyguluyoruz. Bir seans 10 defa uygulanıyor. İki saat sürüyor seanslar. Sadece bizim hastanede yılda 100'den fazla kişiye bu tedavi yöntemini uyguluyoruz. Cinsel iktidarsızlık tedavisi için de gelen hastalarımıza da bu yöntemi uyguluyoruz. Baba olmak isteyenlere bu yöntem ile beraber akupunktur da uyguluyoruz böylece etkili oluyor."