Doktorlar, zencefil, sarımsak ve ‘Artemisia argyi’ adı verilen bir bitkinin karışımı yakılarak vücuda uyguladıkları bu yöntemin, cinsel iktidarsızlık başta olmak üzere, halsizlik ve kemik ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ileri sürüyor.
CİNSEL İKTİDARSIZLIK, HALSİZLİK VE KEMİK AĞRILARINA KARŞI EJDERHA ATEŞİ
Çin Halk Cumhuriyeti'nde hastanelerde modern tıp yöntemleri dışında geleneksel Çin tıbbı yöntemleri de uygulanıyor. Çin'de asırlardır birçok kişi geleneksel yöntemlerle de tedavi olmayı sürdürüyor. Dünyadan da Çin'e bu yöntemlerle tedavi olmak için gelenlerin sayısın da artış yaşanıyor. Özellikle fiziksel ve cilt hastalıklarına sahip kişiler bu bölümler de şifa arıyor. Hastanelerde oluşturulan geleneksel Çin tıbbının uygulandığı servisler de ilginç yöntemler de uygulanıyor.
DHA'nın haberine göre; akupunktur, kupa tedavisi dışında ilginç bir yöntem olan 'ejderha ateşi' adı verilen bir geleneksel Çin tıbbı tedavi yöntemi de hastalara özel bir şekilde tatbik ediliyor. Zencefil, sarımsak ve Artemisia argyi adı verilen bir bitkinin karışımı yakılarak vücuda uygulanıyor. Servisde dumanlar dikkat çekerken amaç ise bir damara bu karışımın tatbik edilmesi. Bu yöntemi ise baba olmak için yaptıranların da çoğunlukta olması dikkat çekiyor. Doktorlar, uygulanan bu yöntemin yöntemin, cinsel iktidarsızlık başta olmak üzere, halsizlik ve kemik ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ileri sürdü.
"BU YÖNTEM İLE ANA DAMARI CANLARDIRIYORUZ"
Çin'deki bir hastanede geleneksel tıp tedavisinin başındaki isim olan bölümün direktörü Dr. Zhang Ran, "Bu geleneksel bir tedavi yöntemi. Biz buna ot ile tedavi yöntemi adını diyoruz. Bu yaptığımız yönteme de 'ejderha ateşi' adını veriyoruz. Ana yöntemi ise ateş ile insan üzerindeki damarı canlandırmayı amaçlıyoruz" dedi ve ekledi: Bizim hekimliğimiz teorisine göre bu ana damar omurga üzerinde geçiyor. Bu çok önemli bir damar. Bu damarın üzerine sarımsak, zencefil ve özel bir ot koyuyoruz. Artemisia argyi adlı otun yakılması ile beraber ısınmasıyla otun etkisi zencefil ve sarımsak ile beraber vücudun üzerine geçiyor. Bu yöntemle damarı tamamen canlandırılarak soğukluk ortadan kaldırılıyor"
"İKTİDARSIZLIK TEADVİSİNDE DE BU YÖNTEMİ UYGULUYORUZ"
Dr. Zhang Ran uygulanan ilginç yöntemin hangi hastalıklara iyi geldiğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Bu yöntem ile insanın halsizliğini tedavi ediyoruz. Kemiklerdeki ağrıları da bu yöntemle ortadan kaldırıyoruz. Mesela bazı kişilerin omurga hastalıkları var onların tedavisi de için de bu yöntemi uyguluyoruz. Bir haftada iki kere hastaya bu yöntemi uyguluyoruz. Bir seans 10 defa uygulanıyor. İki saat sürüyor seanslar. Sadece bizim hastanede yılda 100'den fazla kişiye bu tedavi yöntemini uyguluyoruz. Cinsel iktidarsızlık tedavisi için de gelen hastalarımıza da bu yöntemi uyguluyoruz. Baba olmak isteyenlere bu yöntem ile beraber akupunktur da uyguluyoruz böylece etkili oluyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.