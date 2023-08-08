Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Çin'de temmuzda ihracat ve ithalat geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'de temmuzda ihracat ve ithalat geriledi 

        Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak ithalat ve ihracattaki düşüş eğilimi temmuz ayında hızlanarak devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de ihracat ve ithalat geriledi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,5 azalarak 281,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 201,1 milyar dolara geriledi.

        İhracat, Kovid-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'den bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşü kaydetti.

        İhracattaki azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 4,8'lik düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

        İhracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8, nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermiş fakat mayısta yüzde 7,5, haziranda ise yüzde 12,4 azalmıştı.

        REKLAM

        Temmuzda Çin'in en büyük ticaret ortağı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 21,43, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı ise yüzde 20,62 azaldı.

        ABD'YE İHRACAT TEMMUZDA AZALDI

        ABD'ye ihracat, temmuzda yüzde 23,12 azalırken son 12 aydaki düşüş eğilimini sürdürdü.

        Analistler, ihracattaki düşük performansın, küresel talepteki zayıflığın sonucu olduğunu, azalmanın ticaret hacimden değil fiyatlardaki düşüşten kaynakladığının altını çiziyor.

        Öte yandan ülkenin ithalatında yılın ilk 6 ayda gözlenen düşüş eğilimi temmuzda da sürdü.

        İthalattaki yüzde 12,4 azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 11,4'lük düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

        İthalat, ilk iki aydaki yıllık yüzde 10,2 azalmanın ardından martta 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda 7,9 mayısta yüzde 4,5, haziranda ise yüzde 6,8 ile düşüş eğilimini sürdürmüştü.

        Dış ticaret fazlası ise temmuzda önceki aya göre arttı. Haziranda 70,6 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, temmuzda 80,6 milyar dolara çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!