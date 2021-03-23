AA

Çin’in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletine bağlı Helong kentindeki inşaat alanında silindir biçimine sahip taş sanat eseri bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Cilin Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsünden uzman Şü Ting, sanat eserinin 53 santimetre uzunluğunda, 16,3 kilogram ağırlığında ve en geniş kısmının 16 santimetre çapında olduğunu belirtti.

Enstitüden bir başka uzman Cang Fuyou da eserin, üretildiği döneme ilişkin taşların yontulması konusunda kullanılan metotlara ışık tutacağını kaydetti.

Yaklaşık 20 bin yıl öncesine ait obsidyenden üretilen eser, üzerinde taş yontma tekniklerinin bıraktığı izleri taşıyor.