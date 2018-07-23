Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, konuya ilişkin açıklamasında Çin´in ihracatını desteklemek için para birimini devalüe etmeye gerek olmadığını söyledi.



DHA'da yer alan habere göre; ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin geçen hafta ABD´nin Çin´in para birimi yuandaki zayıflığı da izlediğini ve manipüle edilip edilmediğini değerlendireceklerini söylemişti.

Haftasonu Arjantin´de G20 zirvesine katılan Mnuchin, Çin ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Çin´le ticarete ilişkin anlaşmazlık konusunda bir ilerleme yok.

"Savaşmaktansa konuşmak her zaman daha iyidir.

"Arjantin´deki G20 zirvesinde Çin´le ciddi bir müzakere yapılmadı. Ama ne zaman oturup anlamı değişiklikler üzerinde konuşmak isterlerse ben ve ekibim hazırız."





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ