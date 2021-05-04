Çin’den Filipinlere yanıt: megafon diplomasisi 0:00 / 0:00

Reuters

Çin Dışişleri Bakanı açıklamasında ‘‘Filipinler'deki ilgili kişilerin açıklamalarda bulunurken temel görgü kurallarına ve tutumlarına uyacakları umulmaktadır'' diyerek Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözlerine referans verdi.

Duterte, ülkeler arasındaki bireysel meselelerdeki farklılıkların dostluğu ve iş birliği etkilememesi gerektiğinin altını çizmişti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ‘‘Çin farklılıkları gerektiği gibi çözmek ve dostça istişareler yoluyla iş birliğini için her zaman Filipinler ile çalıştı ve çalışmaya devam edecek.’’

Filipinler Dışişleri Bakanı paylaşımından sonra özür dilediği haberlere ilişkin sadece arkadaşım Wang Yi' den özür diledim açıklamasında bulundu. Açıklamalarında sadece onun duygularını incittiğim için üzgünüm ve tek başına onun görüşü önemlidir diyerek Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye açık özrünü iletti.