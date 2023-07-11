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        'Cindy' 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu Cindy, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:07
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        Doğada bir aylıkken bulduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen ayı yavrusu Cindy'nin bakımı, buradaki görevlilerce yapılıyor.

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        Bakıcılarının Ayı Yogi çizgi filmindeki karakterden esinlenilerek adını Cindy koyduğu yavru, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen Cindy'ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi.

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        Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi" dedi.

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        İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları "Cindy"yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. 

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        Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.

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        SEBZE, MEYVE, BAL VE SÜT KARIŞIMLARIYLA BESLEDİLER

        Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.

         

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        Ayı yavrusunu sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediklerini anlatan Özdişli, "Kötü bir şekilde aspire olduğu için ciğerleri hala toparlama aşamasında. Şu an iyi durumda" bilgisini verdi.

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        #cindy
        #ayı cindy
        #haberler
        #Erzurum
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