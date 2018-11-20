Ciner Medya ve Bloomberg işbirliği 2023'e taşındı

Bu işbirliği ile ortaya çıkan ve 2010 yılında Didem Ciner öncülüğünde kurulan Bloomberg HT markası, ekonomi yayıncılığı alanında yaygın bir ağı kapsıyor. Bloomberg HT, amiral gemisi Bloomberg HT televizyonunun yanı sıra finans alanında internet yayıncılığının öncülerinden BloombergHT.com, Bloomberg HT Radyo ve Business HT dijital yayın platformu ile Türkiye'nin tek ekonomi platformu konumunda.

Bloomberg, iş dünyası ve finans konularında dünyanın lider medya platformudur. Bloomberg Medya Grubu, 120 ülkede 2,700'den fazla basın mensubunu istihdam etmekte ve 60'tan fazla ülkede 1,000'den fazla istasyondan günde 5,000'in üzerinde haber üretmektedir.



Son olarak eylül sonunda ABD'nin New York kentinde düzenlenen Bloomberg Küresel İş Forumu'nda Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Ciner Medya Grubu Koordinatörü Didem Ciner, Bloomberg CEO'su Michael Bloomberg ile bir araya gelmişti.

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