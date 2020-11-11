Çin’in Hong Kong’da milletvekili kriterlerini revize etmesi sonrası 4 kişinin vekilliği düştü

AA

Xinhua ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi 13. Daimi Komitesi, başkent Pekin’de düzenlediği toplantıda Hong Kong Yasama Konseyi üyelerinin niteliklerinin belirlenmesine ilişkin bir kararı kabul etti.

Karara göre Hong Kong anayasası olarak kabul edilen temel yasanın gereklerini karşılamayanlar, Hong Kong’un bağımsızlığını savunanlar, Çin’in egemenliğini ve Hong Kong üzerindeki hükümranlığını tanımayanlar, dış güçlerle Hong Kong’un iç işlerine müdahale arayışında olanlar ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karışanların vekilliği düşecek.

Söz konusu karar Hong Kong’da mevcut meclisteki milletvekillerine ve mecliste gelecek dönemler için uygulanacak.

Vekilliğin düşürülmesini kararını ise Hong Kong yerel hükümeti ilan edecek.

Karar, Ulusal Halk Kongresinde kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girdi.

Çin basını ayrıca kararı "vatanperver olmayan vekillerin diskalifiye edilmesi" olarak duyurdu.

- Kararın ardından Hong Kong’da 4 kişinin vekilliği düştü

Hong Kong hükümeti, vekillik kriterlerinin revize edilmesi sonrası 4 muhalif (demokrasi yanlısı) milletvekilinin vekilliğini düşürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu vekillerin adı Dennis Kwok Wing-hang, Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki ve Kenneth Leung Kai-cheong olarak bildirildi.

Hong Kong’da haziranda yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası’nın ardından vekil olabilme kriterlerinin değiştirilmesi kararıyla Çin hükümetinin, muhalifleri mecliste de köşeye sıkıştırdığı görülüyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.