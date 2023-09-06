Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Emlak Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, temerrüde düşmekten son anda kurtuldu - Emlak Haberleri

        Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, temerrüde düşmekten son anda kurtuldu

        Çin'de borç krizindeki gayrimenkul şirketi Country Garden, vadesi gelen iki yurt dışı borç tahvilinin faiz ödemesini "hoşgörü süresi" bitmeden yaparak borçları nedeniyle temerrüde düşmekten kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Country Garden son anda kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal basındaki haberlere göre, şirket, bir başka şirkete olan vadesi gelen borcunun bir kısmını da çıkardığı yeni hisseleri devrederek kapattı.

        Şirket kaynakları, 2026 ve 2030 tarihli, toplam 990 milyon dolar tutarındaki dolara endeksli iki borç tahvilinin 22,5 milyon dolarlık faiz ödemesini dün itibarıyla ödediğini duyurdu. Şirketin 7 Ağustos'ta vadesi geldiği faizini ödeyemediği iki tahvil için tanınan 30 günlük "hoşgörü süresi", bugün mesai saati sonunda doluyordu.

        Öte yandan, şirket, 4 Eylül'de hisselerinin işlem gördüğü Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, merkezi Hong Kong'da bulunan sanayi ve inşaat firması Kingboard Holding'e olan yaklaşık 40 milyon dolar borcunu 34 milyon dolarını ödemek üzere 350,6 milyon yeni hisse çıkararak yüzde 1,27'lik ortaklık payını devrettiğini açıkladı.

        REKLAM

        Çin'in en büyük özel gayrimenkul şirketi olan Country Garden, daha önce 2 Eylül'de vadesi dolan 3,9 milyar yuan (535 milyon dolar) tutarındaki yuana endeksli iç borç tahvilinin ödemesinin yeniden yapılandırılması için borçluların çoğunluğunun desteğini sağlamıştı.

        Borç krizindeki şirketin, her ne kadar söz konusu adımlarla zaman kazanmış olsa da borçları ödemekte yaşadığı sıkıntı, gelecek bir yılda 109 milyar yuanı (yaklaşık 14,9 milyar) bulacak kısa ve orta vadeli borç yükümlülüklerini nasıl karşılayacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

        Çin'de Kovid-19 salgınının etkileri ve hükümetin şirketlere getirdiği borçlanma kriterleri nedeniyle konut sektöründe son 3 yılda yaşanan düşüş, ülkenin en büyük gayrimenkul yatırımcılarının borç krizini derinleştiriyor.

        Son 6 yılda konut satışlarında sektörün lideri olan Country Garden'ın satış gelirleri, yılın ilk yarısında yüzde 35 azalmış, şirket ilk 6 ayda 6,7 milyar dolar zarar açıklamıştı.

        Şirketin yurt içi ve dışı borç tahvilleri, banka kredilerine bağlı bir yıl vadeli 109 milyar yuan (14,9 milyar) ve daha uzun vadeli 156 milyar yuan (21,3 milyar dolar) ile toplam borç yükü 35 milyar doları aşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!