Reuters

Çinli elektrikli otomobil girişimi VM Motor, yeni yatırım turundan 1.5 milyar dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

Çin merkezli Baidu'nun desteklediği girişim, alınan son yatırımın ardından ulaşılan değerleme tutarı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

VM'in son yatırımcıları arasında ise çeşitli fonların ve Çinli otomotiv üreticisi SAIC'in yer aldığı belirtildi. VM'in alınan yatırımı bağlantılı araç teknolojilerinde ve satış kanallarını çeşitlendirmede kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Şangay merkezli VM Motor'un yerel rakibi Li Auto ve Xpeng gibi şirketler New York borsasında işlem görüyor. Dolayısıyla. yakın bir gelecekte VM Motor'un da halka açılacağı öngörülüyor.