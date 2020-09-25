Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının 2021 başında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı

AA

SinoVac Üst Yöneticisi Yin Veydong, şirketin başkent Pekin'in güneyinde kurduğu yeni fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü aşama klinik denemeleri süren "CoronaVac" adlı aşı adayının gelecek yılın başında hazır olmasını beklediklerini, aşıyı ABD, AB ve diğer ülkelere dağıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Aşı çalışmasına başladıklarında Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan şehrine ve Çin'e odaklandıklarını, ancak yaz aylarından itibaren tüm dünya ülkelerine yönelik bir strateji belirlediklerini aktaran Yin, aşıyı ABD ve Avrupa'da dağıtmak üzere ilgili ülkelerin sağlık otoritelerine izin için başvuracaklarını bildirdi.

ABD, Avrupa, Japonya ve Avustralya'daki sıkı düzenlemelerin bugüne dek Çin'de üretilen aşıların bu ülkelerde kullanılmasını engellediğinin anımsatılması üzere Yin, bu durumun değişeceğine dair umutlu olduklarını savundu.

Çin hükümetinin 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin verdiğine dikkati çeken Yin, kendisi de dahil şirket çalışanlarının yüzde 90'ının, olası bir salgının üretim faaliyetini etkilememesi için deneme aşamasındaki aşıyı yaptırdığını açıkladı.

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.

- Türkiye'de klinik denemelerine başlanan ilk aşı adayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, CoronaVac adlı aşı adayının Hacettepe Üniversitesinde görevli 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde test edilmeye başlandığını duyurmuştu. CoronaVac, Türkiye’de insanlar üzerinde denenen ilk potansiyel Kovid-19 aşısı olmuştu.

Bakan Koca, aşı adayının ilk başta 1200 sağlık çalışanı üzerinde deneneceğini, devamında denek sayısının 12-13 bine çıkarılmasının planlandığını ifade etmişti.

- Çin'deki aşı çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de 10 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor.

Bunlardan 4'ü birinci, 2'si ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği aşı adayının yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı ile CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı, en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 400 bini aşarken 987 binden fazla kişi hayatını kaybetti.