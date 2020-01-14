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HaberlerYaşam

Çinli turist, bisikletiyle 4 ayda 7 ülkeyi gezdi

Çin'den 4 ay önce bisikletiyle İpekyolu turuna çıkan 36 yaşındaki Huang Yanlei, 7 ülkeyi dolaştıktan sonra İran üzerinden Türkiye'ye ulaştı

Çinli turist,
AA

Çin'de gümüşçülük yapan Yanlei, 4 ay önce Çin'den İpekyolu'nu kullanarak Türkiye'ye gelme kararı aldı.

AA'nın haberine göre bisikletiyle yola çıkan Yanlei, 4 ay boyunca zorlu yollarda pedal çevirerek Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Ermenistan ve İran'ı gezdi.

Soğuk havaya rağmen yolculuktan vazgeçmeyen Yanlei, Van'daki sınırdan Türkiye'ye giriş yaptı. İki günde Muş'a ulaşan Yanlei, İstanbul'da yolculuğunu tamamlamayı hedefliyor.

Yanlei yaptığı açıklamada, soğuk havada bisiklet sürmenin çok zor olduğunu, bu nedenle zaman zaman zorlandığını söyledi.

Çin'den 4 ay önce yola çıktığını anlatan Yanlei, "İpekyolu'nu kullanarak güzergahtaki ülkeleri dolaştım. İran üzerinden Van'a, buradan da Muş'a geldim. Buradan Kapadokya'ya, İzmir'e ve İstanbul'a geçerek turu bitireceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Birçok iyi insanla tanıştım ve çok sıcak davrandılar. Herkes bana ikramlarda bulunup bedava yiyecek veriyor" diye konuştu.

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