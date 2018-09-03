Çinli turistler Trump ile gerilimin ardından ABD yerine 'ucuzlayan Türkiye'yi tercih ediyor'
Çinli turizm şirketleri, ABD Başkanı Trump'ın Çin'le ticaret savaşına girişmesi nedeniyle Çinli turistlerin bu yıl ABD'yi tercih etmeyeceğini, onun yerine para birimi değer kaybeden Türkiye'ye yöneldiklerini, Türkiye turlarında programları yeniden düzenleyerek bir iki günü alışverişe ayırdıklarını söylüyor.
03.09.2018 - 15:26 | Güncelleme:
Çinli turizm şirketleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergileri ve iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle Çinli turistlerin bu yıl ABD'yi tercih etmeyeceğini söylüyor.
Chinanews'a konuşan turizm sektöründen yetkililer, Çin'de Ekim ayında başlayan bir haftalık ulusal tatilde ABD'yi tercih eden turistlerin sayısında büyük bir azalma olabileceği uyarısında bulunuyor.
Seyahat acentesi Tuniu'nun Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Barry Lin, "Turizm kesinlikle etkilenecek. Esas soru bunun etkisinin ne kadar süreceği. Kısa sürmesini umuyoruz" diyor.
Lin, iki ülke arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Çinli turistlerin muhtemelen ABD turu almaktan kaçınacağını söylüyor.
Buna karşılık para birimi değer kaybeden Türkiye, Çinli turistlerin ilgisini artan bir şekilde çekiyor.
BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre Çin'in en büyük online seyahat acentesi Ctrip'te son iki haftada Türkiye'yle ilgili aramalar 5 kat arttı.
Bu yaz Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat arttı.
Yaz tatili paketleri hızla bitti, Ekim paketleri de bitmek üzere
Ctrip'in Yurtdışı Seyahatler Direktörü Şiao Yinyuan, Ekim ayındaki ulusal tatil sonrasında Türkiye paketlerinin yüzde 20 ile 30 arasında ucuzlamasını beklediklerini söylüyor ve ekliyor:
"Türkiye elektronik vize seçeneği sunuyor, vizeye başvurmak çok hızlı ve kolay. Yolcular tatillerini seyahatlerinden yalnızca bir hafta önce ayarlayabiliyor.
"Türkiye'de yaz tatili için paketlerimiz çok hızlı bir şekilde bitti. Ulusal tatil dönemindeki paketlerimiz de şimdiden bitmek üzere.
"Grup turlarımızın seyahat planlarını yeniden elden geçirdik ve bir iki günü alışverişe ayırdık. Bazı turistler manzara izlemektense Türkiye'de alışveriş yapmayı tercihe ettiklerini söylüyor."
ABD Seyahat Derneği Başkan Yardımcısı Jonathan Grella da ABD'nin ticaret kaynaklı gerginliklerinin küresel seyahat pazarındaki büyüme hedefini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Çin'in San Franssico Konsolosluğu Temmuz ayında Çinli turistler için bir seyahat uyarısı yayınlamıştı.
Konsolosluk San Fransisco'nun yanı sıra Las Vegas, Seattle ve diğer popüler kentler için yayınladığı notta turistleri hırsızlıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
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Çinli turistler Trump ile gerilimin ardından ABD yerine 'ucuzlayan Türkiye'yi tercih ediyor'/cinli-turistler-trump-ile-gerilimin-ardindan-abd-yerine-ucuzlayan-turkiye-yi-tercih-ediyor-21288552128855
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