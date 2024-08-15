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        Çinli turistleri gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:31
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        Çinli turistleri gasbettiler
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        Bursa-İzmir otoyolu üzerinde İzmir istikametine 06 DF 2675 plakalı araç ile seyir halinde olan Çin uyruklu Tverxun Xıaokaıti (32) ile yanında yolcu olarak bulunan Gvang Jun Zhang (28) isimli turistler, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne geldiği sırada bir araç ile önleri kesildi.

        Araçtan inen şüpheliler, turistlerin aracını bıçak zoruyla alıp olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı araştırmada, turistlerin aracını olay yerine 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede terk edilmiş halde buldu.

        ARAÇTAKİ PARAYI ÇALMIŞLAR

        Turistlerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, araç içerisinde bulunan 22 bin dolar ve 24 bin 500 liranın şüpheliler tarafından alındığını belirledi.

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        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Ali D. (35), Erkan K. (45) ve Halil E. (37) olduğunu tespit etti. 10 AAD 810 plakalı araç ile Balıkesir'e kaçtığı tespit edilen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 2 bıçak, bir miktar uyuşturucu ile turistlere ait olduğu belirlenen para ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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