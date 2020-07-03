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ABD Senatosu, Hong Kong güvenlik yasasını yürürlüğe koyan Çinli yetkililerle iş yapmakta olan bankalara yaptırım öngören yasa tasarısını Perşembe günü oybirliğiyle onayladı. Senato, tasarıyı imzalayıp yasalaştırması i çin Başkan Donald Trump'a yolladı. Dün ABD Temsilciler Meclisi de aynı yasa tasarısını oybirliği ile geçirmişti.

Oybirliğiyle geçen yasa tasarısı, Washington'ın Çin tarafından uygulamaya sokulan Hong Kong güvenlik yasası konusunda duyduğu kaygılara işaret ediyor. ABD, bu güvenlik yasasının Britanya'nın eski kolonisi olan Hong Kong'un otonomisini sona erdireceğine inanıyor.

'TEK ÜLKE 2 SİSTEM'

1997 yılında Hong Kong, Çin kontrolüne geçerken, Çin hükümeti 50 yıl boyunca şehrin özerkliğine müdahale etmeyeceğini taahhüt etmişti. Söz konusu güvenlik yasası, 'Tek ülke, 2 sistem' ismi verilen bu uygulamaya aykırı olarak görülüyor. Bu sebeple Hong Kong'da yasaya karşı uzun süredir büyük protestolar düzenleniyor.