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Youtube fenomeni Ms Yeah ofiste 'Çin usulü' tavuk döner pişirdi

Giriş: 20.03.2019 - 10:02 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Çinli Youtube fenomeni Ms Yeah, ofiste tavuk döner hazırlayıp pişirdi, ardından da arkadaşlarına ikram etti

  • 1Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Çinli internet fenomeni Ms Yeah, oluşturduğu farklı konseptleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Youtube'da Ms Yeah yani Bayan Evet adıyla tanınan fenomen kadın, ofiste yemek pişirme kabiliyetini sergileyerek her gün abone sayısını artırıyor. 

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    YouTube'da 5.5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ms Yeah bu sefer de ofiste tavuk döner pişirdi.

  • 3Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Kuaförlerde saçları şekillendirmeye yarayan perma makinesini döneri pişirmek için kullanan Youtube fenomeni ilk olarak buzdolabından tavukları çıkardı.

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    Ardından da sosladı. 

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    İş yerinde kullandığı aynasını parçalara ayırdı. Ms Yeah bu sayede kendisine bir döner makinesi yapacaktı.

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    İşte böyle!

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    Yine ofisten uzun bir şiş buldu ve dönerleri üst üste yerleştirmek için gereken her şeyi hazır etti.

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    Daha sonra da soslu tavuğu dizmeye başladı.

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    Perma makinesini açtı ve tavuklar yavaş yavaş pişmeye başladı. 

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    Pişen tavuk döneri bıçak yardımıyla ince ince kesti.

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    Ekmeğin arasında marul ve döner yerleştirdi.

  • 32Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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  • 33Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Ve arkadaşına ikram etti. 

  • 34Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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  • 35Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Çinli fenomen tavuk döner yapmakla yetinmeyip ekmek hamuru da yoğurdu.

  • 36Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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  • 38Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Eliyle açtığı ekmekleri perma makinesinin üzerine dizdi ve pişmeye bıraktı. 

  • 39Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Pişen ekmeklerin arasında da tavuk döner ekledi.

  • 41Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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  • 42Çinli YouTube fenomeni Ms Yeah sonunda bunu da yaptı
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    Ms Yeah, ofisteki arkadaşlarına ziyafet çektirdi!

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