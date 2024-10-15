Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Çinliler "Çiftçi Kart" projesini inceledi | Son dakika haberleri

        Antalya'da çiftçiler, "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesini inceledi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zirai ilaç ambalaj atıklarının insan ve çevre sağlığına zararlarının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi, Çinli heyet tarafından yerinde incelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022'de uygulanmaya başlanan ve 2024 yılında, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması'nda onur ödülüne layık görülen "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi, yarışmanın düzenlendiği Guangzhou şehrinden gelen heyet tarafından incelendi.

        2

        Projenin etkin olarak uygulandığı Kumluca ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Çinli heyet, burada projenin uygulanması hakkında, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.

        3

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Kumluca genelinde 8 zirai ilaç atıkları toplama otomatı bulunduğunu ve çiftçiler tarafından bu otomatların etkin olarak kullanıldığını söyledi.

        4

        Bu projenin zararı çevreye yüzyıllarca süren plastik ve özellikle de zirai ilaç atıklarının geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kökce, "Çiftçi kart çevre dostu ile dünyaya örnek olmuş olduk. Buda bizi gururlandırdı, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizden de isteğimiz zirai ilaç atık ambalajlarını buralarda toplayarak gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmalarıdır" dedi.

        5
        6
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #çevre dostu çiftçi kart
        #çinli heyet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı