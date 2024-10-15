Bu projenin zararı çevreye yüzyıllarca süren plastik ve özellikle de zirai ilaç atıklarının geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kökce, "Çiftçi kart çevre dostu ile dünyaya örnek olmuş olduk. Buda bizi gururlandırdı, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizden de isteğimiz zirai ilaç atık ambalajlarını buralarda toplayarak gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmalarıdır" dedi.