Haberler Dünya Çinlilerin giydiği tuhaf maske "yüzkini" sosyal medyada gündem oldu! "Facekini" maske nedir, ne için kullanılır?

Çinlilerin giydiği tuhaf maske "yüzkini" sosyal medyada çok konuşuldu! Peki "Facekini" maske nedir? Dünya genelinde sıcaklıklar olması gerekenin üstünde seyrediyor. Güneş'in kavurucu sıcaklıklarından korunmak için en çok tercih edilen ürün genellikle güneş kremi oluyor. Çin'in Qingdao kıyısında popülerleşen "yüzkini" (facekini) maskeleri ise oldukça farklı bir korunma yönetimi sunuyor. Habertürk Giriş: 29.07.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.07.2023 - 14:34 facebook

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Maskeleri görenler ilk başta şaşkınlığa uğrasa da aslında Güneş'ten korunmak için neredeyse yüzde yüz sonuç veren bir araç. Ayrıca yüzkini (facekini) kullanım alanı tahmin edilenden çok daha fazla.

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GÜNEŞ'TEN KORUNMAK İÇİN TERCİH EDİLİYOR Özellikle Kuzeydoğu Çin sahillerine giderseniz sık sık görebileceğimiz "yüzkini" maskeler, plaja giden yüzücüler için tasarlanmış. Başı örten maskede sadece göz, burun ve ağız bölgesi dışarıda kalıyor. İddiaya göre bu maskeler ilk olarak 2004 yılında tasarlanmış ancak o dönemlerde fazla rağbet görmemiş.