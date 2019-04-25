Hasan Bulut'un haberine göre, 2015 yılında Adana’nın Tekir ilçesinde yaz aylarını geçirmek için ailesiyle birlikte giden ve burada Kuran kursuna giden E.S.’ye iddiaya göre imam M.D. cinsel tacizde bulundu.



Yaşananları bir süre kimseye söylemeyen E.S.’nin durumu öğretmenine anlatmasıyla olayın mahkeme süreci başladı.



Şu anda 16 yaşında olan E.S.’ye karşı işlendiği öne sürülen cinsel saldırı olayının görüldüğü Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya kadın örgütleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım gösterdi.

Adliye sarayı önünde ve duruşma salonunun bulunduğu katta geniş güvenlik önemleri alındı. E.S.’yi savunmak üzere davaya onlarca avukat müdahil oldu.

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi, TCK’nin 103. maddesinin çeşitli fıkralarına atıfta bulunarak imam M.D.’ye, nitelikli cinsel istismar suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin itiraz hakkını açık olarak verdiği karar doğrultusunda, halen tutuksuz olan M.D.’nin biran önce tutuklanmasını isteyen E.S.’nin avukatları, bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacaklar.



CHP Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada 25 yıl ceza verilmesini memnunlukla karşıladıklarını ifade ederek, “Fakat şahsın tutuksuz şekilde yargılanmaması tüm toplumun vicdanını sızlatıyor. Umarım şahıs en kısa zaman içerisinde tutuklanır” dedi.



Başarır, normal şartlarda 25 yıl ceza alan bir şahsın tutuklanması gerektiğini kaydederek, “Mahkeme itiraz hakkı verdiği için şahsın tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Bu ender görülen bir karar, umarım itirazlar yerini bulur ve şahıs tutuklanır” diye konuştu.