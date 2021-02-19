21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.´nin (26) yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜLDÜĞÜ YERDE YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre polis, Cabbar Sefa T.´nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi´nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.´yi yakaladı.
İSTİSMARCI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.
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