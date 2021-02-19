21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSAPIK! Son dakika: 21 yıl hapisle aranıyordu, sonunda yakalandı
ABONE OL

21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!

Adana'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cabbar Sefa T. (26),polis ekiplerince yakalandı. Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü

SAPIK! Son dakika: 21 yıl hapisle aranıyordu, sonunda yakalandı
21 yıl hapisle aranıyordu! İstismarcı yakalandı!
0:00 / 0:00
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.´nin (26) yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜLDÜĞÜ YERDE YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre polis, Cabbar Sefa T.´nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi´nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.´yi yakaladı.

İSTİSMARCI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak 2021?
GÜNDEMMEB tablet başvurusu nasıl yapılır?
İzmir Cuma namazı kaçta okunuyor? 19 Şubat İzmir Cuma namaz vakti
GÜNDEMİzmir Cuma namazı saati
Bursa Cuma namazı saati: 19 Şubat Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın abdest alınışı farklı mı? Abdestin farzları ve sünnetleri
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
Son dakika haberi Sim kart operasyonu! 43 kişi yakalandı
GÜNDEMSim kart operasyonu! 43 kişi yakalandı
Habertürk Akademi'ye ücretsiz üye olun, YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarında sıralamanızı öğenin! YKS, TYT, AYT, LGS konu anlatımları ve soru
GÜNDEMHabertürk Akademi TYT, AYT, YKS, LGS Online deneme ...
Adana Cuma namazı: 19 Şubat Adana Cuma namazı saati ne? Adana'da cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
Ankara Cuma namazı saati: 19 Şubat Ankara Cuma namazı saati ne? Ankara'da Cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati
İstanbul Cuma namazı: 19 Şubat İstanbul Cuma namazı saati ne? İstanbul'da cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMİstanbul Cuma namazı saati
SON DAKİKA HABERİ... Şehit eşinin ev hayali kâbusa döndü!
GÜNDEMŞehit eşinin ev hayali kâbusa döndü!