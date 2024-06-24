Cinsel istismar suçundan aranan zanlı yakaladı
Afyonkarahisar'da cinsel istismar suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan zanlı jandarma operasyonuyla yakalandı.
Giriş: 24.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:03
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K.K. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlı, takip sonrası Dinar ilçesi Çakıcı köyünde operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.K, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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