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        Haberler Gündem Güncel Cinsel istismar suçundan aranan zanlı yakaladı | Son dakika haberleri

        Cinsel istismar suçundan aranan zanlı yakaladı

        Afyonkarahisar'da cinsel istismar suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan zanlı jandarma operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:03
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        Cinsel istismar suçundan aranan zanlı yakaladı
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        Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K.K. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlı, takip sonrası Dinar ilçesi Çakıcı köyünde operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.K, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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        #afyonkarahisar
        #cinsel istismar
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