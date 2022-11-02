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Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismardan tutuklanan antrenöre 90 yıl istendi
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Cinsel istismardan tutuklanan antrenör hakkında 90 yıla kadar hapis talebi

Mersin'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan futbol antrenörü H.B. hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Cinsel istismardan tutuklanan antrenöre 90 yıl istendi
Cinsel istismardan tutuklanan antrenöre 90 yıl istendi
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DHA

Mersin'de, cinsel istismardan tutuklanan futbol antrenörü H.B. (63) hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

ÇOCUKLAR REHBER ÖĞRETMENE ANLATTI

Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B., 2021 ve 2022 yılların aynı okuldan 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan istismar olayının ardından antrenör H.B. tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

H.B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve tanıştıkları belirtildi.

DAVA ARALIK AYINDA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK

İddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı. Savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.

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