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Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin davasında karar çıktı
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Cinsel istismarla suçlanan beden eğitimi öğretmeninin davasında hapis kararı çıktı

Ankara'da kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmeninin yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı. Duruşmada "Sadece bir kapris sonucu buradayım, bir art niyetim yok. Beratımı talep ediyorum" diyen sanığa hapis cezası verildi

Cinsel istismarla suçlanan öğretmenin davasında karar çıktı
AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan E.H. hakkında, 15 yaşındaki kız öğrencilerinin ailelerinin şikayeti üzerine 7 Ocak 2022'de soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan E.H., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle 10 Ocak'ta Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürütün Cumhuriyet savcısı, Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde çocukların ifadelerini aldı. Savcı, suçun zincirleme şekilde farklı mağdurlara karşı işlenmesini göz önünde bulundurarak, sanık hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan ceza istemiyle dava açtı. Savcı sanığın bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan bir eğitici olması nedeniyle, verilecek cezada artırım maddelerinin uygulanmasını istedi.

4 ÖĞRENCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın karar duruşması Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık E.H. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 4 öğrenci, öğretmenlerinin kız arkadaşlarına yaptıkları eylemleri duyduklarını ancak görgüye dayalı bilgilerinin olmadığını anlattılar.

"SADECE BİR KAPRİS SONUCU BURADAYIM"

Tanık beyanına karşı söz alan sanık E.H., "Okulda kız erkek öğrenci ayırmadan hepsine arkadaş gibi davrandım. Kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım, bir art niyetim yok. Beratımı talep ediyorum" dedi.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın kız öğrencilerine karşı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğinin tanık ve müşteki beyanlarında sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME HEYETİNDEN HAPİS CEZASI KARARI

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık E.H.'yi "zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluk halinin devamına hükmetti.

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