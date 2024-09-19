Cinsel saldırı suçundan aranan hükümlü yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde cinsel saldırı suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.İ yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları A.İ'nin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunu yaptı.
A.İ'nin uyuşturucu madde kullanmak ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu "cinsel saldırı" suçundan hakkında 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.